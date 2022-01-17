Мэрия закупила продукты корпорации Microsoft для московских образовательных учреждений на 25,8 млн руб.

Поставщики российских программ обвинили московскую мэрию в нарушении постановления правительства о переходе на российское программное обеспечение. Это связано с закупкой продуктов компании Microsoft для городских школ, – пишет газета «Коммерсантъ». Участники рынка намерены обжаловать закупку в Министерстве цифрового развития и Федеральной антимонопольной службе. В мэрии настаивают, что купленные продукты допустимы для расширения технологических возможностей вузов и школ. В Министерстве цифрового развития от комментариев газете отказались.
2022-01-17T08:47:45+03:00
2022-01-17T08:59:17+03:00
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08:47, 17 января 2022
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