Мэрия закупила продукты корпорации Microsoft для московских образовательных учреждений на 25,8 млн руб.

Поставщики российских программ обвинили московскую мэрию в нарушении постановления правительства о переходе на российское программное обеспечение. Это связано с закупкой продуктов компании Microsoft для городских школ, – пишет газета «Коммерсантъ». Участники рынка намерены обжаловать закупку в Министерстве цифрового развития и Федеральной антимонопольной службе. В мэрии настаивают, что купленные продукты допустимы для расширения технологических возможностей вузов и школ. В Министерстве цифрового развития от комментариев газете отказались.