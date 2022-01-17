Злоумышленники напали на вдову Александра Градского и похитили у нее 100 млн рублей

Полиция Московской области возбудила уголовное дело о нападении на вдову певца Александра Градского. Сейчас идет розыск причастных к этому преступлению, рассказали в областном управлении МВД. В полицию обратилась сама потерпевшая, Марина Коташенко. По словам источника агентства «Интерфакс», злоумышленнники подстроили аварию на дороге, после чего угрожали вдове Градского оружием, привезли в ее подмосковный дом и забрали около 100 млн. рублей.

