Петр Порошенко ожидает вылета в Киев из аэропорта Варшавы

Экс-президент Украины Петр Порошенко приехал в аэропорт Варшавы и в эти минуты готовится к вылету в Киев, сообщает с места событий корреспондент агентства ТАСС. В аэропорту политика ожидали несколько десятков журналистов. Отвечая на их вопросы, он сказал, что ареста в Киеве не опасается

Порошенко возвращается из месячного дипломатического турне в Турции и Польше. На Украине на него завели дело о государственной измене из-за поставок угля с неподконтрольной Киеву части Донбасса в 2014-15 годах, по тому же делу проходит подозреваемым и лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

