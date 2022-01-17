Австралийский регулятор признал российскую вакцину «Спутник-V»

Двухкомпонентный препарат «Спутник» одобрен для подтверждения статуса вакцинации для туристов, прибывающих в Австралию. Медицинский регулятор Австралии признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник». Впрочем, привитых ею туристов в страну начнут пускать лишь после того, как решение утвердит правительство страны. Препарат на данный момент признается властями уже семи десятков государств, в которых живет больше половины мирового населения. В США, Евросоюзе и на уровне ВОЗ одобрение до сих пор не получено. «Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», — говорится на сайте австралийского медрегулятора.