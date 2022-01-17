Австралийский регулятор признал российскую вакцину «Спутник-V»

Двухкомпонентный препарат «Спутник» одобрен для подтверждения статуса вакцинации для туристов, прибывающих в Австралию. Медицинский регулятор Австралии признал российскую вакцину от коронавируса «Спутник». Впрочем, привитых ею туристов в страну начнут пускать лишь после того, как решение утвердит правительство страны. Препарат на данный момент признается властями уже семи десятков государств, в которых живет больше половины мирового населения. В США, Евросоюзе и на уровне ВОЗ одобрение до сих пор не получено. «Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», — говорится на сайте австралийского медрегулятора.
2022-01-17T07:14:41+03:00
2022-01-17T08:06:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2966976-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3601694.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:14, 17 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…