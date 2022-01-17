Число заражений коронавирусом в мире превысило 326 млн, — данные Университета Хопкинса

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 65 млн 445 тыс. 397 инфицированных коронавирусом.