Число заражений коронавирусом в мире превысило 326 млн, — данные Университета Хопкинса

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 535 тыс. 492 человека. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 65 млн 445 тыс. 397 инфицированных коронавирусом.
2022-01-17T06:53:24+03:00
2022-01-17T06:53:24+03:00
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06:53, 17 января 2022
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