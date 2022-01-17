Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:50, 17 января 2022

Новая Зеландия и Австралия отправили военные самолеты для оценки ущерба от извержения вулкана в Тихом океане

Возвышающееся облако пепла после субботнего извержения помешало более ранним полетам. Новая Зеландия надеется отправить вещи первой необходимости, в том числе питьевую воду, на военно-транспортном самолете позже в понедельник.
Из-за потери кабеля большинство жителей Тонги не могут пользоваться Интернетом или звонить по телефону за границу. Те, кому удалось передать сообщения, описали свою страну как похожую на лунный пейзаж, когда жители начали очищаться от волн цунами и падения вулканического пепла, передает ABC News.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…

5 99 6 12211 13.01
Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 66 6 8331 12.01
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 76 6 10153 11.01
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 69 6 10096 15.01
Блоги

Фото дня

Неизвестные сделали надпись «Иноагент» на двери квартиры Марата Гельмана в Москве

5 57 6 8801 16.01
Блоги

Вячеслав Володин: «У России есть чем постоять за себя, не доводите до таких аргументов» Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть…

5 172 6 28257 14.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 602 6 100782 11.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Все, тупик, дальше Москва Наши визави упорно повторяют свою версию происходящего: главное, мол — вот-вот предстоящее вторжение России на Украину, и потому, дескать, всегда предпочитающий дипломатию Запад, так и быть, пошел на обсуждение каких-то там предложений России — «лишь бы не было войны»...

5 123 6 21725 16.01
Блоги

+ Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан Минобороны РФ: Выполнение задач подразделениями ОДКБ по охране важных объектов Республики Казахстан За последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов…

5 65 6 11953 12.01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы, это не ваша сфера влияния Во всех сюжетах со стороны США всего-то лишь и только желание «притереться» и «поруководить». А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана…

5 109 6 20541 11.01
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Февраль 1953 Сталин прочел послание лауреата Сталинской премии мира, задумался на секунду, простудился и умер. Миллионы советских евреев были спасены…

5 264 6 52629 15.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не знаете, за что хвататься? Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот…

5 93 6 20292 12.01
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 55 6 13058 11.01
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Детские вопросы Мы что, хорошо живем? У нас растет экономика, граждане богатеют, старики обеспечены достойной пенсией? Тогда расскажите: каким образом в этом виноваты страны НАТО?..

5 231 6 54621 16.01
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

«Как стать боссом». Предварительные итоги казахстанских протестов Недемократический транзит власти выявляет те главные институты, которые работают в авторитарной гегемонии постсоветского типа…

5 70 6 67900 10.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Алексей Соломин Лиза Аникина Александр Плющев ведущие: Алексей Соломин, Лиза Аникина, Александр Плющев

3601422

5 21 6 5109 16.01
#слушать 50:07 ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Гинцбург заявил, что «живая вакцина» опасна, а ее осложнения непредсказуемы Осложнения могут быть летальными…

5 1 6 3214
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России любая глобальная катастрофа имеет все признаки процветания. А процветание всегда имеет все признаки катастрофы…

5 47 6 87602 12.01
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 55 6 13059 11.01
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Америка не прогнулась — и что теперь? Сейчас, когда Америка сказала России «Нет!», а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложений от США и НАТО. Но ведь все уже сказано!..

5 370 6 192880 14.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Украинская война становится реальностью Хозяева страны смотрятся в зеркало Соловьева и Симоньян, в свои же федеральные каналы и хотят им верить: что все в порядке, что все только и думают, как бы «наказать бандеровцев»...

5 132 6 143564 12.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9395433
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5138826

Сегодня в эфире