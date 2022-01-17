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06:50,
17 января 2022
Новая Зеландия и Австралия отправили военные самолеты для оценки ущерба от извержения вулкана в Тихом океане
Возвышающееся облако пепла после субботнего извержения помешало более ранним полетам. Новая Зеландия надеется отправить вещи первой необходимости, в том числе питьевую воду, на военно-транспортном самолете позже в понедельник.
Из-за потери кабеля большинство жителей Тонги не могут пользоваться Интернетом или звонить по телефону за границу. Те, кому удалось передать сообщения, описали свою страну как похожую на лунный пейзаж, когда жители начали очищаться от волн цунами и падения вулканического пепла, передает ABC News.