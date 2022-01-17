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06:43, 17 января 2022

В Австралии стартовал Открытый чемпионат по теннису

Если россиянин Даниил Медведев одержит победу, он станет первой ракеткой мира вместо Новака Джоковича.
В отсутствие серба повышаются шансы на победу в турнире у российских теннисистов. Медведев рассказал агентству ТАСС, что победа на Открытом чемпионате США в прошлом году вселила в него уверенность.


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