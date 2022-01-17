В Австралии стартовал Открытый чемпионат по теннису

2022-01-17T06:43:59+03:00 2022-01-17T06:43:59+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966966-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Если россиянин Даниил Медведев одержит победу, он станет первой ракеткой мира вместо Новака Джоковича.

В отсутствие серба повышаются шансы на победу в турнире у российских теннисистов. Медведев рассказал агентству ТАСС, что победа на Открытом чемпионате США в прошлом году вселила в него уверенность.