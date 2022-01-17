Лыжники из Саудовской Аравии претендуют на участие в Пекине-2022, — Синьхуа

Они станут первыми спортсменами как из Саудовской Аравии, так и из региона Персидского залива, которые примут участие в зимних Олимпийских играх. Салман аль-Ховаиш и Файик Абди прошли квалификацию для участия. Саудовская Аравия также направит спортивную делегацию в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх, сообщил агентству Синьхуа Абдулазиз Багус из министерства спорта ближневосточной страны.