Лыжники из Саудовской Аравии претендуют на участие в Пекине-2022, — Синьхуа

Они станут первыми спортсменами как из Саудовской Аравии, так и из региона Персидского залива, которые примут участие в зимних Олимпийских играх. Салман аль-Ховаиш и Файик Абди прошли квалификацию для участия. Саудовская Аравия также направит спортивную делегацию в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх, сообщил агентству Синьхуа Абдулазиз Багус из министерства спорта ближневосточной страны.
2022-01-17T06:31:27+03:00
2022-01-17T06:31:27+03:00
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06:31, 17 января 2022
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