Председатель правления банка Credit Suisse покинул должность из-за нарушения антиковидных мер

Антонио Орта-Осорио проработал в этой должности менее года. «Я сожалею, что ряд моих действий привел к трудностям для банка и скомпрометировал мою способность представлять организацию <...>. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его акционеров в это критическое время», — приводятся в релизе компании слова Орта-Осорио.