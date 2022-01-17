Наследный принц Абу-Даби неожиданно отменил переговоры из-за «дела государственного значения»

2022-01-17T06:07:50+03:00 2022-01-17T06:07:50+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966950-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Сторона ОАЭ не указала точную причину отмены. Президент Южной Кореи, который находится в Дубае с трехдневным визитом в рамках своей недельной поездки на Ближний Восток, должен был провести переговоры с наследным принцем Абу-Даби сегодня, но по необъясненным причинам они были отменены.

В воскресенье Южная Корея подписала предварительную сделку с ОАЭ о продаже ракет средней дальности класса «земля-воздух». По сообщениям СМИ, сумма сделки, скорее всего, достигнет $3,5 млрд.