В МЧС сообщили о «минировании» школ Южно-Сахалинска
Детей не было в здании школы, так как они продолжают учиться дистанционно — коммунальные службы расчищают город от снега, который выпал в Южно-Сахалинске.
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