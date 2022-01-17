В МЧС сообщили о «минировании» школ Южно-Сахалинска

2022-01-17T05:58:15+03:00 2022-01-17T05:58:15+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966946-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Всего, по заявлению министерства по Сахалинской области, «заминированы» 20 школ. Детей в них нет, поскольку они учатся дистанционно. Персонал эвакуирован, на месте работают кинологи.

Детей не было в здании школы, так как они продолжают учиться дистанционно — коммунальные службы расчищают город от снега, который выпал в Южно-Сахалинске.