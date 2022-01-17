Комендатура Алма-Аты: с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник

Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов, говорится в сообщении, распространенном информационным центром комендатуры города. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.