Комендатура Алма-Аты: с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник

Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов, говорится в сообщении, распространенном информационным центром комендатуры города. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
2022-01-17T05:46:03+03:00
2022-01-17T05:46:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:46, 17 января 2022
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