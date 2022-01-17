Сегодня Совет Госдумы должен решить судьбу правительственного законопроекта о QR-кодах

Белый дом и «Единая Россия» 14 января предложили отложить его рассмотрение во втором чтении, и эту идею уже поддержали все думские фракции. Но работа над проектом будет продолжена: профильный комитет Думы пообещал изучить все поступившие к нему поправки, передает «Коммерсантъ».

Это законопроект, позволяющий регионам вводить сертификаты с QR-кодами для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли.

Ранее Кабмин решил предоставить возможность посещать общественные места тем, у кого нет сертификата о перенесенной болезни или прививки, по результатам ПЦР-тестов (изначально предполагалось, что такой порядок будет действовать только до 1 февраля).