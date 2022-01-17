В Крыму возобновят ограничения против коронавируса и QR-коды

Ранее антиковидные ограничения отменили на период новогодних праздников до 20 января. Организация досуговых зрелищных мероприятий в Крыму будет запрещена в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Запрет коснется караоке-клубов, ночных заведений, танцевальных залов в кафе и ресторанах, передает «Коммерсантъ».