В Крыму возобновят ограничения против коронавируса и QR-коды

Ранее антиковидные ограничения отменили на период новогодних праздников до 20 января. Организация досуговых зрелищных мероприятий в Крыму будет запрещена в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Запрет коснется караоке-клубов, ночных заведений, танцевальных залов в кафе и ресторанах, передает «Коммерсантъ».
2022-01-17T05:13:28+03:00
2022-01-17T05:13:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 17 января 2022
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