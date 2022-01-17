Город Кобе на западе Японии почтил память 6434 погибших во время землетрясения, случившегося 27 лет назад

Минута молчания прошла в 5:46 утра по местному времени. Именно в это время 17 января 1995 года произошло одно из крупнейших землетрясений в истории Японии — Великое землетрясение Хансин-Авадзи. «Мы будем учиться на собственном опыте и лучше готовиться к стихийным бедствиям», — сказал мэр Кобе Кизо Хисамото.