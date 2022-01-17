Для запуска «Северного потока-2» уже нет больших препятствий, — депутат от СДПГ Штегнер «Известиям»

««Северный поток-2» — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», — сказал депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер. Он добавил, что Германии нужен газ как энергетический источник для переходного периода.
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