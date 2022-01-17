Гинцбург заявил, что «живая вакцина» опасна, а ее осложнения непредсказуемы

2022-01-17T04:29:14+03:00 2022-01-17T04:38:52+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966930-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, побочные эффекты и осложнения от «живой вакцины» могут быть летальными. Об этом он заявил агентству ТАСС. Кроме того, Гинцбург заметил, что основанием для такого для такого рода «вакцинации» может быть и штамм «омикрон», и любой другой вариант коронавируса, но безопасность подобного метода не доказана.

О том, что «омикрон» может стать основной для новой прививки, говорилось еще в декабре прошлого года. По задумке, перенеся заболевание именно этим штаммом, человек должен стать более устойчивым к любому типу коронавируса.