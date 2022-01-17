ЛДПР планирует внести в Госдума законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от оплаты коммунальных услуг

Об этом написал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале: «Вносим в Госдуму законопроект, предоставляющий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны компенсацию в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг».