ЛДПР планирует внести в Госдума законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от оплаты коммунальных услуг

Об этом написал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале: «Вносим в Госдуму законопроект, предоставляющий инвалидам и участникам Великой Отечественной войны компенсацию в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг».
2022-01-17T04:10:53+03:00
2022-01-17T04:10:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 17 января 2022
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