За год президентства Байдена Россия стала третьей страной по количество санкций США

Китай и Белоруссия опередили Россию по числу объектов, попавших под санкции США за время президентства Джо Байдена. В 2020 году, последнем в президентском сроке Дональда Трампа, в санкционных списках на первом месте был Иран, на втором — Венесуэла. Россия за последнее десятилетие считалась второй после Ирана по числу санкционных мишеней США страной, — цитирует газету РБК журнал Forbes.
2022-01-17T03:52:48+03:00
2022-01-17T03:52:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:52, 17 января 2022
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