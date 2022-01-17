За год президентства Байдена Россия стала третьей страной по количество санкций США

Китай и Белоруссия опередили Россию по числу объектов, попавших под санкции США за время президентства Джо Байдена. В 2020 году, последнем в президентском сроке Дональда Трампа, в санкционных списках на первом месте был Иран, на втором — Венесуэла. Россия за последнее десятилетие считалась второй после Ирана по числу санкционных мишеней США страной, — цитирует газету РБК журнал Forbes.