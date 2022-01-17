NYT: Российские чиновники на переговорах с США «намекнули» на размещение ядерных ракет близко к границе США

По словам неназванного источника, это может случиться в том случае, если требования России по безопасности в Европе не выполнят. Как утверждает газета, прямым текстом о размещении оружия не говорилось: высокопоставленный российский дипломат только допустил ремарку, что Россия «готова разместить неопределенные системы вооружения в неопределенных местах», пишет NYT.