NYT: Российские чиновники на переговорах с США «намекнули» на размещение ядерных ракет близко к границе США

По словам неназванного источника, это может случиться в том случае, если требования России по безопасности в Европе не выполнят. Как утверждает газета, прямым текстом о размещении оружия не говорилось: высокопоставленный российский дипломат только допустил ремарку, что Россия «готова разместить неопределенные системы вооружения в неопределенных местах», пишет NYT.
2022-01-17T03:49:00+03:00
2022-01-17T03:49:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:49, 17 января 2022
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