Пьедесталу «Медного всадника» в Петербурге около 1,5-1,6 млрд лет

Как сообщили РИА Новости в СПбГУ, ученые под руководством почетного профессора Андрея Булаха (крупнейший знаток природного камня в архитектуре Санкт-Петербурга) исследовали более 20 минеральных проб, отобранных без вреда для памятника. Это были естественные сколы поверхности пьедестала «Медного всадника». Пробы отбирались в период с 2003 по 2018 годы.
2022-01-17T03:29:55+03:00
2022-01-17T03:29:55+03:00
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03:29, 17 января 2022
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