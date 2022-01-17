Пьедесталу «Медного всадника» в Петербурге около 1,5-1,6 млрд лет

Как сообщили РИА Новости в СПбГУ, ученые под руководством почетного профессора Андрея Булаха (крупнейший знаток природного камня в архитектуре Санкт-Петербурга) исследовали более 20 минеральных проб, отобранных без вреда для памятника. Это были естественные сколы поверхности пьедестала «Медного всадника». Пробы отбирались в период с 2003 по 2018 годы.