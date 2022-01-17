СК: Более 1000 детей стали жертвами сексуальных домогательств в интернете в прошлом году

«Мы видим, что в основном в Сети* дети становятся объектами посягательств на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Я имею в виду общение развращающего характера, демонстрацию порнографических материалов, предложение сфотографировать и переслать обнаженные части тела», — заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС.

* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.