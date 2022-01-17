СК: Более 1000 детей стали жертвами сексуальных домогательств в интернете в прошлом году

«Мы видим, что в основном в Сети* дети становятся объектами посягательств на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Я имею в виду общение развращающего характера, демонстрацию порнографических материалов, предложение сфотографировать и переслать обнаженные части тела», — заявила заместитель председателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко в интервью ТАСС.
2022-01-17T03:23:44+03:00
2022-01-17T03:23:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:23, 17 января 2022
* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.
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