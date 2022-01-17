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03:20, 17 января 2022

На МКС обнаружено более 20 видов микроорганизмов

В пробах, взятых с внутренних поверхностей модуля МКС, присутствуют бактерии и плесневые грибы. Показатели превышают допустимую норму. «В результате бортовых экспериментов, выполненных во внутреннем объеме ФГБ МКС в период работы пяти основных экспедиций, из среды обитания было выделено и идентифицировано более 20 видов микроорганизмов, среди которых присутствуют условно патогенные бактерии и плесневые формы грибов», — говорится в тезисах, их цитирует ТАСС.


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