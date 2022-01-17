На МКС обнаружено более 20 видов микроорганизмов

В пробах, взятых с внутренних поверхностей модуля МКС, присутствуют бактерии и плесневые грибы. Показатели превышают допустимую норму. «В результате бортовых экспериментов, выполненных во внутреннем объеме ФГБ МКС в период работы пяти основных экспедиций, из среды обитания было выделено и идентифицировано более 20 видов микроорганизмов, среди которых присутствуют условно патогенные бактерии и плесневые формы грибов», — говорится в тезисах, их цитирует ТАСС.