В США проходит митинг с требованием остановить репрессии в России, — SOTA

Люди собрались у здания парламента Калифорнии в Сакраменто. Они требуют освободить политзаключенных, осужденных по целому ряду дел — от дворцового до ингушского. Кроме того, митингующие держат плакаты с надписью «Свободу* Навальному», поют песню, посвященную этому оппозиционному политику, и размахивают российскими флагами.
2022-01-17T02:59:20+03:00
2022-01-17T02:59:20+03:00
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02:59, 17 января 2022
* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.
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