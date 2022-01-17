В США проходит митинг с требованием остановить репрессии в России, — SOTA

Люди собрались у здания парламента Калифорнии в Сакраменто. Они требуют освободить политзаключенных, осужденных по целому ряду дел — от дворцового до ингушского. Кроме того, митингующие держат плакаты с надписью «Свободу* Навальному», поют песню, посвященную этому оппозиционному политику, и размахивают российскими флагами.

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