Великобритания планирует отменить обязательную самоизоляцию после заражения COVID-19

2022-01-17T02:40:44+03:00 2022-01-17T02:40:44+03:00 https://echo.msk.ru/news/2966914-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Количество случаев заболевания COVID-19 в Великобритании падают, и премьер-министр королевства Борис Джонсон хочет навсегда отменить чрезвычайные законы о коронавирусе. Если планы воплотятся, за нарушение самоизоляции не будут штрафовать или наказывать юридически.

На прошлой неделе министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что самоизоляция COVID-19 в Англии будет сокращена с семи до пяти дней, если у кого-то дважды будет отрицательный результат.