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17 января 2022
Великобритания планирует отменить обязательную самоизоляцию после заражения COVID-19
Количество случаев заболевания COVID-19 в Великобритании падают, и премьер-министр королевства Борис Джонсон хочет навсегда отменить чрезвычайные законы о коронавирусе. Если планы воплотятся, за нарушение самоизоляции не будут штрафовать или наказывать юридически.
На прошлой неделе министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что самоизоляция COVID-19 в Англии будет сокращена с семи до пяти дней, если у кого-то дважды будет отрицательный результат.