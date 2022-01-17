Полиция задержала «Испанского Пабло Эскобара» — главного контрабандиста героина в страну, — ABC News

В ходе операции были задержаны 10 человек и конфисковано 55 килограммов наркотиков. Банда закупала героин в Нидерландах и распространяла наркотик в некоторых частях западной Европы и самой Испании. Полиция заявила, что банда, базирующаяся в центральной провинции Толедо, закупала большое количество героина у источников в Нидерландах.
2022-01-17T02:37:50+03:00
2022-01-17T02:37:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:37, 17 января 2022
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