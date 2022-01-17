Зимний шторм обрушился на США и Канаду. Отменено несколько тысяч авиарейсов, — BBC

Не менее 2400 рейсов отменили из-за снегопада, на юго-востоке сообщили об отключении электроэнергии. Штаты Вирджиния, Джорджия, Северная и Южная Каролина было объявлено чрезвычайное положение. Теперь циклон движется на восток. Снег и лед могут привести к «опасному путешествию, отключению электроэнергии и повреждению деревьев», предупредила Национальная метеорологическая служба США.
2022-01-17T02:17:09+03:00
2022-01-17T02:17:09+03:00
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02:17, 17 января 2022
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