Экс-совладелец банка «Югра» Алексей Хотин может стать банкротом, — Коммерсантъ

Россельхозбанк, кредитовавший бизнесмена, собирается добиться банкротства структур Хотина. На балансе его организаций находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Как пишет «Коммерсантъ», банку вряд ли будет интересно забирать на баланс непрофильные активы стоимостью около 11 млрд руб., считают юристы. Поэтому кредитор постарается скорее продать их на торгах.