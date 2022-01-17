Китайская стратегия жесткой изоляции может не сработать с новым штаммом коронавируса «омикрон», — CNN

В Китае зарегистрировано меньше случаев заражения Covid-19, чем во многих других странах мира, а его экономика была единственной растущей в 2020, но в 2022 гораздо более заразный штамм такой подход может не сдержать. «Омикрон» может нанести удар по фабрикам и цепочкам поставок. Goldman Sachs, например, только что снизил прогноз экономического роста Китая в 2022 году до 4,3% с 4,8%. Это примерно вдвое меньше, чем, по их оценкам, прошлогодний темп роста.