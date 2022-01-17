На 87-м году жизни скончался греческий художник Алекос Фассианос

Фассианос иллюстрировал книги поэтов и писателей Греции и Франции, сотрудничал с Национальным театром. Многие элементы его работ содержат отсылки к греческой мифологии. В 2007 его картина «Посланник» была продана на аукционе Bonhams в Лондоне за 550 701 евро. В 2009 он стал почетным членом Российской академии художеств.