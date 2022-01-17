Власти Канады посоветовали жителям страны избегать поездок на Украину

Правительство объяснило это «продолжающейся российской агрессией и наращиванием мощи в стране и вокруг нее» в официальном твиттер-аккаунте для с советами для канадцев, путешествующих за границей. Министр иностранных дел Мелани Жоли также отправится в западную часть страны, чтобы поговорить с канадской учебной миссией численностью 200 человек, которая находится в стране с 2015 года, сообщает Reuters.