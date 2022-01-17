Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов обратился к президенту и начальнику МВД

Несколько видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram. «Сегодня хочу обратиться к нашему президенту и хотел бы сказать, чтобы он остановил весь этот бардак. <...> Если народ якобы 3 дня грабили город и они стали террористами, то как нам называть тех, кто грабили и убивали нас 30 лет», — заявил Куат Хамитов в одном из них. Ранее Хамитов объявил о завершении карьеры после задержания.