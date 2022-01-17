Мичиганский университет отстранил от должности президента Марка Шлисселя из-за секс-скандала, — CNBC

На женатого Шлисселя поступила анонимка с обвинением в «неуместных отношениях» с сотрудницей кампуса. Официальные лица заявили, что 63-летний Шлиссель также использовал свою университетскую учетную запись для связи с сотрудницей «способом, несовместимым с достоинством и репутацией университета», — написали члены попечительского совета Мичиганского университета на веб-сайте школы. Университет разобрался и опубликовал 118 страниц его переписки с ней по рабочей электронной почте.
2022-01-17T00:31:32+03:00
2022-01-17T00:31:32+03:00
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00:31, 17 января 2022
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