В поезде в штате Миссури застрелен человек, полиция ищет подозреваемых

По информации ABC News, пассажиры слышали выстрелы, но не сразу поняли, что в кого-то стреляли. Сообщается, что поезд проехал много миль, прежде чем убийство было обнаружено. Полиция считает, что убийца вышел из поезда незамеченным, когда он был остановлен в районе Lee's Summit, говорится в заявлении властей.
2022-01-17T00:29:07+03:00
2022-01-17T00:29:07+03:00
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00:29, 17 января 2022
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