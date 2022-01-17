В поезде в штате Миссури застрелен человек, полиция ищет подозреваемых

По информации ABC News, пассажиры слышали выстрелы, но не сразу поняли, что в кого-то стреляли. Сообщается, что поезд проехал много миль, прежде чем убийство было обнаружено. Полиция считает, что убийца вышел из поезда незамеченным, когда он был остановлен в районе Lee's Summit, говорится в заявлении властей.