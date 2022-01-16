Приостановлено движение судов через Босфор

Сломался сухогруз Brave Night, шедший из Турции в Румынию, об этом говорится в сообщении Главного управления береговой охраны Турции в «Твиттере». Судно остановилось в районе моста Султана Селима Явуза, но движения нет в обе стороны пролива. Корабль следовал из турецкого Текирдага. Как сообщает агентство Anadolu, на место происшествия направлены буксир KURTARMA-8 и катер KEGM-6.