Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента страны, — YouGov

Опрос проведен совместно с The Economist. В целом, 56% американцев сказали YouGov, что «не одобряют то, как Джо Байден выполняет свою работу в качестве президента». Чуть больше 5% не дали ни положительного, ни отрицательного ответа о деятельности Байдена как главы государства. Еще около 44% опрошенным нравится Джо Байден на посту президента.