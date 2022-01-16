Больше половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента страны, — YouGov

Опрос проведен совместно с The Economist. В целом, 56% американцев сказали YouGov, что «не одобряют то, как Джо Байден выполняет свою работу в качестве президента». Чуть больше 5% не дали ни положительного, ни отрицательного ответа о деятельности Байдена как главы государства. Еще около 44% опрошенным нравится Джо Байден на посту президента.
2022-01-16T23:48:47+03:00
2022-01-16T23:48:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:48, 16 января 2022
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