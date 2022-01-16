Walmart запустит собственную криптовалюту и зайдет в индустрию метавселенных

Крупный ритейлер Walmart в конце прошлого месяца подал заявку на регистрацию нескольких новых товарных знаков, которые указывают на его намерение производить и продавать виртуальные товары, включая электронику, украшения для дома, игрушки, спортивные товары и предметы личной гигиены. В отдельной заявке компания заявила, что предложит пользователям виртуальную валюту, а также NFT. Всего было подано семь отдельных заявок.
2022-01-16T23:25:17+03:00
2022-01-16T23:25:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:25, 16 января 2022
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