Walmart запустит собственную криптовалюту и зайдет в индустрию метавселенных

Крупный ритейлер Walmart в конце прошлого месяца подал заявку на регистрацию нескольких новых товарных знаков, которые указывают на его намерение производить и продавать виртуальные товары, включая электронику, украшения для дома, игрушки, спортивные товары и предметы личной гигиены. В отдельной заявке компания заявила, что предложит пользователям виртуальную валюту, а также NFT. Всего было подано семь отдельных заявок.