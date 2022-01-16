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23:16, 16 января 2022

В Сербии завершилось голосование на референдуме об изменениях в конституции

Избирательные участки на референдуме по внесению изменений в Конституцию Сербии закрылись в 20:00 по местному времени. «Голосование на референдуме завершилось. Избирательные участки на территории страны, которых сегодня работало 8 179, закрылись», — сообщили в избирательном комиссии.

Референдум по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия прошел в воскресенье. Граждане отвечали на вопрос: «Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?» Голосующие* должны были ответить на вопрос «да» или «нет».
* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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