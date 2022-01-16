Референдум по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия прошел в воскресенье. Граждане отвечали на вопрос: «Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?» Голосующие* должны были ответить на вопрос «да» или «нет».
В Сербии завершилось голосование на референдуме об изменениях в конституции
Референдум по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия прошел в воскресенье. Граждане отвечали на вопрос: «Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?» Голосующие* должны были ответить на вопрос «да» или «нет».