В Киеве сообщили о «минировании» аэропорта, куда в понедельник утром должен прилететь Порошенко.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», – передает «Укринформ» слова официального представителя полиции Киева Юлии Гирдвилис.

Ранее экс-президент Украины заявил о своем возвращении в Киев 17 января. Порошенко также намерен присутствовать на заседании Печерского районного суда Киева, где будет рассмотрено ходатайство об аресте бывшего главы страны.