В Подмосковье злоумышленники напали на вдову музыканта Александра Градского, сумма ущерба, по предварительным данным, составила 100 миллионов рублей.

На 255 километре ЦКАД неизвестные спровоцировали ДТП с участием Марины Коташенко, после чего подсели к ней в машину и начали угрожать оружием.

Женщина была вынуждена вернуться в коттедж в Наро-Фоминском районе, где вымогатели забрали у нее деньги. Затем она отвезла их в Апрелевку.

Заявление в полицию Коташенко подала лишь спустя несколько часов после случившегося.