Надпись в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича появится на самом высоком здании Белграда

Надпись в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича, депортированного из Австралии, появится на самом высоком здании Белграда. Там будет написано «Ноле, ты — гордость Сербии!». После этого здание окрасится в цвета сербского триколора. Как пишет газета «Вечерне новости», акция продлится в течение часа.

Ранее свою поддержку спортсмену высказал Олимпийский комитет Сербии, руководство страны, в том числе президент Александар Вучич. Он пообещал ответить Австралии за Джоковича. Президент Сербии также пригрозил Австралии применить соответствующие меры реагирования в пределах международного права.

Первая ракетка мира сегодня покинул Австралию, куда прилетел для участия в турнире из серии Большого шлема, после того как федеральный суд отклонил его апелляцию на повторное аннулирование въездной визы. Это связано с тем, что Джокович не смог доказать наличие медотвода от прививки от коронавируса.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне. Джокович побеждал на этом турнире девять раз.