В ФБР установили личность захватившего заложников в синагоге в Техасе, им оказался 44-летний британец Малик Акрам.

Накануне мужчина взял в заложники четырех человек в синагоге города Колливилла. Одного из них он отпустил, остальных освободили бойцы спецназа. Подозреваемый был застрелен. По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики. Та приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

Президент США Джо Байден назвал случившееся «актом террора».