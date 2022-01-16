Президент США Джо Байден назвал «актом террора» захват заложников в синагоге американского штата Техас. По его словам, он переговорил с министром юстиции и работает вместе с ним над предотвращением подобных ситуаций в будущем.

Накануне неизвестный взял в заложники четырех человек в синагоге городка Колливилла. Одного из них он отпустил, остальных освободили бойцы спецназа. Подозреваемый был застрелен. По данным СМИ, он требовал освобождения пакистанки Аафии Сиддики. Та приговорена в США к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.