Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официального аккаунта в Facebook делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В ведомстве назвали действия администрации соцсети Facebook актом цензуры и потребовали объяснить причины блокировки страницы. В РКН подчеркнули, что «Ведомство считает случившееся актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено».
2022-01-16T20:29:00+03:00
2022-01-16T20:29:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:29, 16 января 2022
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