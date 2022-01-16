Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официального аккаунта в Facebook делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В ведомстве назвали действия администрации соцсети Facebook актом цензуры и потребовали объяснить причины блокировки страницы. В РКН подчеркнули, что «Ведомство считает случившееся актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено».