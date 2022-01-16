Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в московском автобусе

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента с кавказцем в московском автобусе. Расследование ведется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором молодой человек, называющий себя дагестанцем, ругается с пожилым пассажиром. Конфликт произошел из-за того, что водитель автобуса не остановился там, где попросил молодой человек. Он посчитал это проявлением национализма и назвал водителя и пассажирку, вступившуюся за него, «нацистами». В ходе дальнейшей перепалки мужчина нецензурно ругался, а также пригрозил, что придет время, когда дагестанцы будут бить русских.

Глава Дагестана Cергей Меликов, комментируя инцидент, заявил, что молодой человек должен извиниться. Он отметил, что такое поведение нарушает нормы, существующие в обществе, и противоречит этическому кодексу дагестанца, определяющему отношение к старшим.