В Сербии явка на референдум по внесению изменений в Конституцию превысила 20%

В Сербии явка на референдум по внесению изменений в Конституцию на 16 часов (18:00 по московскому времени) превысила 20%, заявил директор Республиканского института статистики Миладин Ковачевич. Избирательные участки продолжат работу до 20:00 (22:00 по московскому времени).

Согласно новому закону, для принятия инициативы нужно, чтобы за нее проголосовало большинство избирателей. Если жители Сербии окажутся против поправок, новое голосование состоится не раньше, чем через 4 года.

Причиной проведения референдума стали требования Евросоюза к Белграду о реформировании системы правосудия. В свою очередь, Брюссель обещает «лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции».