Отключение России от SWIFT можно сравнить с «атомной бомбой» для мировой экономики

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии выступил против отключения России от межбанковской системы SWIFT. Такую меру ранее начали рассматривать в США на случай возможного вторжения Москвы на Украину.

Отключение России от системы передачи информации о платежах можно сравнить с «атомной бомбой» для мировой экономики – с таким заявлением в интервью агентству DPA выступил будущий лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. По его мнению, за этими действиями может наступить массовый экономический спад. В частности, Мерц упомянул не только рынок капиталов, но и рынок товаров и услуг.

Ранее американские сенаторы от Демократической партии подготовили законопроект, который предполагает санкции против госдолга России, ее банковского сектора, а также руководства страны. В числе лиц, против которых в документе предлагается ввести ограничения, и президент Владимир Путин. Эти меры, как писала ранее американская пресса, в США готовы ввести в случае, если Москва будет способствовать, по мнению Вашингтона, эскалации ситуации на Украине и, в частности, в Донбассе.

Между тем в российском министерстве финансов считают, если страну попытаются отключить от системы SWIFT, в рамках которой передается информация о финансовых операциях, европейские страны столкнутся с трудностями, в частности, при импорте газа.

Обсуждение возможного отключения России от системы SWIFT вновь возобновилось весной прошлого года, когда соответствующую резолюцию принял Европарламент. Москва пообещала тогда разработать альтернативные варианты.