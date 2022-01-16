Порошенко уверен, что Печерский районный суд Киева не станет заключать его под стражу

Экс-президент Украины намерен вернуться в Киев в понедельник, 17 января, и присутствовать на заседании суда. По словам Порошенко, он не боится ареста, поскольку не видит для этого оснований. При этом он подчеркнул, что не доверяет суду.

«Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», — уверен Порошенко. Он добавил, что возвращается на родину не чтобы выступать против Зеленского, а чтобы «бороться за Украину».

17 января в Печерском райсуде Киева состоится заседание по уголовному производству относительно преступной схемы поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны и содействию террористическим организациям.