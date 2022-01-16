Песков: В начале 90-х НАТО дала гарантии нерасширения на восток, но это не было юридически оформлено

В начале 90-х НАТО дала гарантии нерасширения на восток, но это не было юридически оформлено, заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь Путина отметил, что НАТО выступает как орудие конфронтации, а не стабильности. По его словам, отношения России с альянсом накалились из-за поддержки НАТО Украины.

«НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации подвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», — считает Песков.

Он подчеркнул, что Россия ни с кем не намерена обсуждать размещение своих ракет в Калининградской области. Песков добавил, что российских военных в Донбассе и вообще на украинской земле нет.