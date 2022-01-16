Порошенко перед возвращением на Украину призвал демократические силы страны объединиться «для обороны суверенитета и демократии». Бывший президент Украины подтвердил, что намерен вернуться в страну в понедельник, 17 января.

«Я должен быть в Украине, на родине, среди миллионов людей, которые меня поддерживают. Мы должны укреплять наше единство, объединять нацию, сделать все, чтобы усилить способность Украины выстоять и противодействовать путинскому сценарию… Мое возвращение даст еще один повод объявить внеочередное заседание парламента, посвященное этим угрозам», — заявил Порошенко.